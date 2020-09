Chiara Ferragni è di nuovo incinta? I rumors su una seconda maternità si fanno sempre più insistenti: Leo potrebbe avere un fratellino

I Ferragnez sono l’idea di famiglia che chiunque vorrebbe. Due giovani genitori, Chiara Ferragni (33 anni) e Fedez (30 anni), bellissimi, ricchi, affiatati e super complici. A fare da ciliegina sulla torta c’è Leone, il primogenito di casa che è la mascotte dell’intera famiglia. Matilde, il carlino della Ferragni è la ‘sorellina’ di Leo, ma forse è arrivato il momento di dare al piccolo un bambino vero.

Dal loro matrimonio, a settembre del 2018, sono tantissimi i fan che continuano a chiedergli “Quando regalate un fratellino a Leo?”, ma la coppia non ha mai risposto. Hanno passato tempi difficili, tuttavia potrebbe essere arrivato il momento giusto per allargare la famiglia. Oppure è successo già?

Chiara Ferragni incinta? Le foto sui social che lo provano

Questa è la foto che ha fatto spuntare il dubbio a tutti: Chiara Ferragni è incinta? Effettivamente si vede un leggero ‘gonfiore’ addominale che porterebbe a confermare la tesi. Anche nel periodo della gravidanza di Leone, Chiara Ferragni non mise su molti kg, anzi, la pancia sembrava sempre troppo piatta per contenere un bambino, tanto che la cosa suscito molta ilarità sul web. L’unico dettaglio della conferma della gravidanza fu un leggero ingrossamento del seno. Fedez è solito scherzare sul seno della moglie, perché ritiene sia piatto.

Questa volta, come nella gravidanza precedente, è evidente un leggero ingrossamento delle mammelle. A confermare la teoria, anche l’esperta di Gossip, Deianira Marzano che è piuttosto convinta che i Ferragnez ci nascondono, per il momento, una gravidanza in corso.

