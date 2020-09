Calciomercato Roma, PSG ha appena ufficializzato l’acquisto di Alessandro Florenzi, esterno difensivo della squadra capitolina.

Alessandro Florenzi è tornato a Roma ma soltanto per ripartire. Il giocatore è stato in prestito nella scorsa stagione in Spagna, ed ora che è tornato ha passato giusto il tempo necessario nella capitale per partire. Il calciatore italiano, che doveva diventare una bandiera della squadra giallorossa, alla fine ha abbracciato un’altra strada, che lo porta sempre più lontano della squadra. Ora il calciatore, dopo una breve parentesi in Spagna, ha deciso di muoversi per andare in Francia, direzione PSG. La squadra della capitale francese, infatti, aveva proprio bisogno di un laterale di qualità e quantità, che potesse dare il ricambio ai giocatori attualmente in rosa e dare molte più variabili tattiche all’allenatore e alla squadra. Il club viole vincere di nuovo in patria e anche in campo internazionale, per questo ha deciso di puntare forte sull’italiano in esubero.

LEGGI ANCHE —> FIFA 21, la gaffe è imbarazzante e Lukaku infierisce: “È una m***a”

Calciomercato Roma, PSG ufficializza Florenzi: le cifre dell’affare in prestito

L’affare è stato concluso piuttosto velocemente. Il giocatore italiano è andato al PSG per una cifra che difficilmente si può definire alta. L’affare, infatti, prevede che la squadra transalpina paghi a quella italiana 500mila euro per il prestito oneroso. A fine della stagione calcistica, poi, la dirigenza francese avrà la possibilità di attivare un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Insomma, una cifra davvero molto bassa per un giocatore importante, o meglio che sarebbe dovuto diventare molto importante. Dall’erede spirituale di Totti e De Rossi, Florenzi passa alla squadra di Neymaer e Mbappé per una cifra che non tocca neanche i 10 milioni di euro. E infatti i tifosi si stanno già lamentando.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, il calciatore rumeno ha firmato: i dettagli