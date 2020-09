Nuovo colpo di calciomercato per il Milan con il rumeno che è già in sede con la dirigenza per firmare un contratto fino al 2023: i dettagli

Altro colpo di calciomercato per il Milan che, dopo aver ceduto Reina alla Lazio e non essere riuscito ad arrivare a Begovic, si assicura l’esperto Tatarusanu. Il portiere rumeno ha già giocato in Italia, alla Fiorentina, dal 2014 al 2017 conquistando 101 presenze e subendo 119 gol. Arrivato dal Lione, ora il calciatore è in sede a Milanello per mettere nero su bianco per un triennale. Sarà lui dunque il vice-Donnarumma e, secondo Sky, avrebbe scelto il numero 1 visto che Gigio utilizza il 99. A fare da terzo sarà ancora il fratello maggiore di quest’ultimo che, però, gli scorsi giorni è stato al centro delle voci di mercato per un possibile addio.

Calciomercato Milan, sfuma Dumfries: l’annuncio

Roger Schmidt, allenatore del PSV, ha annunciato che Denzel Dumfries resterà in Olanda: “Dumfries resterà qui al 100%, almeno in questa stagione”. Il calciatore era stato attenzionato dal Milan che, tutt’ora, è alla ricerca di un profilo per la fascia destra di difesa.

Nel mirino c’è anche Serge Aurier del Tottenham, ma negli ultimi giorni sembra che anche lui si stia allontanando dai radar. Allo stesso tempo, i rossoneri vorrebbero prima cedere uno tra Conti e Calabria. In particolare, quest’ultimo è ben visto da diverse squadre di Serie A, tra cui il Cagliari, ma le offerte fino ad ora ricevute sono ritenute troppo basse. La più alta, di 8 milioni, arrivata proprio dai sardi.

Intanto c’è anche Kalulu, arrivato ad inizio agosto dal Lione, che però ha ancora tutto da dimostrare.

