Calciomercato Juventus. Dall’Inghilterra sono certi di quel che dicono, la Vecchia Signora ha sondato il terreno per un bel nome in Premier League

Una storia che si stra protraendo per le lunghe. La Juventus è a caccia di un bomber da 20 gol per soddisfare le richieste del nuovo mister, Andrea Pirlo. In un tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, probabilmente ci starebbe bene anche il centravanti di un oratorio di Torino, ma la Juventus sembra non volersi accontentare di chiunque.

Un taccuino infinito quello di Fabio Paratici. Sebbene il pallino fisso sia Luis Suarez, altri nomi sono stati fatti per completare la rosa: Edin Dzeko, Edinson Cavani, Alvaro Morata. Tutti ultra trentenni, con esperienza, ma cecchini sotto porta. La Champions League non deve più essere soltanto un sogno, la Vecchia Signora vuole quel trofeo a casa.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono certi: Giroud è il prossimo centravanti

I media inglesi sono più che certi: la Juventus sta corteggiando Olivier Giroud. Intanto che la pista per Suarez, Dzeko, Cavani e Morata si complica, la Vecchia Signora fa un sondaggio per il centravanti francese che potrebbe svincolarsi per pochi milioni. Una punta centrale, classe ’86, piede sinistro, ha ancora tanto da dire. Proprio martedì l’ha dimostrato con la sua Nazionale. È stato lui l’autore del quarto gol contro la Croazia, dal dischetto.

Il calciatore francese ha un contratto in scadenza a giugno 2021 col Chelsea, squadra con cui è dal 2018, acquistato a circa 20 milioni. Dunque, come quarto/quinto in lista, Olivier Giroud potrebbe essere un’alternativa valida, sempre che la Vecchia Signora non riesca ad arrivare al suo obiettivo principale: Luis Suarez.

