A Bologna una ragazza di 19 anni, positiva al Covid, viola la quarantena per recarsi al test di medicina. I dettagli della vicenda.

È successo a Bologna, in Emilia Romagna. Qui una ragazza positiva al coronavirus, nonostante fosse in isolamento, è uscita dal proprio domicilio.

La ragazza che ha violato la quarantena voleva sostenere il test di ingresso alla facoltà di Medicina, alla fiera di Bologna. La 19enne era arrivata a bordo della propria vettura da Macerata insieme alla madre, quando è stata fermata prima di fare l’esame dalla polizia.

Le forze dell’ordine dopo essersi accertati della positività della ragazza l’hanno denunciata sotto l’accusa di delitto colposo contro la salute pubblica.

Bologna, ragazza positiva al covid va al test di medicina: i dettagli

Nella mattinata di ieri, intorno alle 8 il database della polizia ha ricevuto un alert. Questo avviso è stato inoltrato alle forze dell’ordine dopo una registrazione dei documenti di due donne effettuato in un albergo bolognese.

Gli agenti hanno immediatamente contattato madre e figlia che si trovavano in piazza della Costituzione. Attendevano iniziassero i test validi per l’accesso alla facoltà di medicina.

La 19enne, dopo essere stata fermata, ha confermato agli agenti di polizia che ad agosto si era sottoposta a due tamponi, entrambi positivi. Mentre il 5 settembre ne aveva effettuato un altro, di cui era in attesa dell’esito.

Nonostante tutto si era comunque recata a Bologna per fare il test d’ingresso. Le due donne hanno affermato di non aver fatto soste durante il viaggio e di aver sempre indossato la mascherina. Al momento la 19enne, insieme alla madre, si trova in un Covid-hotel in quarantena.

