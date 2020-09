Berlusconi, arriva un nuovo bollettino medico dall’ospedale San Raffaele di Milano. Ecco le condizioni del leader di Forza Italia ricoverato lo scorso 3 settembre per una polmonite bilaterale da coronavirus.

Anche oggi arrivano buone notizie per Silvio Berlusconi dall’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto infatti si apprende dal bollettino medico della struttura sanitaria, prosegue bene la degenza del politico lombardo malgrado la carica virale piuttosto alta del Covid-19.

È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le… Pubblicato da Silvio Berlusconi su Mercoledì 9 settembre 2020

Berlusconi, il nuovo bollettino medico

“La permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed è caratterizzata da un quadro clinico generale confortante”, si legge infatti nel nuovo aggiornamento clinico. La firma, ovviamente, è quella del dottor Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva della clinica.

Si è trattata questa dell’ottava notte per il leader di Forza Italia ricoverato lo scorso giovedì 3 settembre per una polmonite bilaterale da coronavirus. Ancora non vi è una prospettiva d’uscita, ma quel che rassicura l’equipe è un quadro piuttosto sereno e in miglioramento giorno dopo giorno.

Ma non è stato facile uscirne, tutt’altro. “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le mascherine!”, ha infatti rivelato Berlusconi attraverso il proprio profilo Facebook lo scorso 9 settembre.

