Troppo scollata per entrare nel museo, una donna non è riuscita ad entrare nel Museo di Parigi a causa del suo abbigliamento giudicato troppo provocante.

Quando ci si appresta ad entrare in un luogo dove la cultura e l’arte la fanno da padrone, ci si aspetta una certa apertura mentale. Un certo modo di pensare e di riflettere, magari più elevato, che non vede solo le cose ma che sappia anche farci vedere oltre. Eppure le persone che lavorano per il Museo d’Orsay di Parigi non sono riusciti ad andare oltre al vestito che portava una straniera venuta in visita. Per loro, infatti, la ragazza aveva un vestito troppo scollato e per questo non potevano permetterle di entrare nella struttura. Inutile dire che la ragazza, pur avendo accettato questa decisione, non l’ha presa benissimo e ha scritto di quanto accaduto sul suo account Twitter ufficiale. Ha anche deciso di mostrare il vestitino e la scollatura incriminata di essere eccessiva per un luogo di cultura come un museo.

La ragazza in questione è la cino-canadese ha però scritto tutto quello che è accaduto sul proprio account Twitter. Ha raccontato come una delle donne che stavano convalidando i biglietti volesse farla entrare, mentre un’altra l’ha bloccata e le ha impedito il passaggio. “Non è possibile, non si può far passare una cosa simile in un museo”, avrebbe affermato la donna vicino l’ingresso che ha fermato Jeanne. La donna ha scritto sul proprio account che sentiva caldo e che non riteneva di essere vestita in modo troppo spinto per essere in un muso. Anche perché all’interno stesso della struttura ci sono statue e quadri di nudità integrale, quindi è davvero difficile capire il perché di questa decisione da parte dei responsabili della struttura.

