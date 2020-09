Florenzi passa dalla Roma al Paris Saint-Germain: tutto definito tra le due società. Dopo il rientro dal Valencia dopo il trasferimento di gennaio, l’esterno romano si prepara a un’altra avventura lontana dalla Serie A.

Colpo di scena per Alessandro Florenzi: l’esterno della Roma passa al Paris Saint-Germain. Di rientro dal prestito al Valencia dopo il mancato riscatto in giallo-arancio, l’atleta ora si trasferirà direttamente sotto la Torre Eiffel come annuncia SkySport.

Florenzi al Paris Saint-Germain: è fatta

Il 29enne partirà già stasera verso la capitale francese dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto. La formula sarà praticamente la stessa che lo ha visto protagonista a gennaio: prestito con diritto di riscatto. Alla ricerca di rinforzi nel settore, il PSG ha deciso di cogliere subito questa grande occasione di passaggio.

Il giocatore, invece, punta a giocare con continuità per guadagnarsi un posto per l’Europeo rimandato al prossimo anno causa coronavirus. Ma chissà che il trasferimento, dopo una stagione dove entrambi le parti potrebbero uscirne soddisfatte, non possa poi avvenire a titolo definitivo.

Nel frattempo Dan Friedkin, nuovo patron del club capitolino, sarà a Roma nel weekend. L’imprenditore, attualmente a Venezia da ieri per il Festival del Cinema, sarà a Trigoria per decidere il da farsi per le svariate questioni in sospeso tra mercato e non solo.