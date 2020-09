Nella giornata di ieri, Salvini è stato aggredito da una donna durante un comizio vicino Firenze. È arrivato poco fa il commento da parte della Lega

La mattinata di ieri si è conclusa nel peggiore dei modi per Matteo Salvini. Il leader della Lega, in occasione del tour elettorale per le imminenti elezioni regionali, si trovava in visita a Pontassieve. Nel corso della giornata, Salvini è stato aggredito da una donna, che gli ha rotto la camicia e strappato una collanina.

Non si sono fatti attendere i primi commenti, a partire dal leader della Lega stesso, che ha definito il comportamento della 30enne: “Vergognoso, mi sta bene che ci siano idee politiche diverse, ma la violenza no“. Anche Simona Bonafé, esponente del PD, ha mostrato la sua vicinanza per quanto accaduto a Salvini, dichiarando che: “Tutti devono poter esprimere le proprie ideologie liberamente“.

Salvini aggredito, la Lega tuona: “Vergognoso che Conte non abbia detto nulla a riguardo”

Salvini è stato aggredito nella mattinata di ieri a Pontassieve, comune nei pressi di Firenze. Sono tanti i commenti arrivati a riguardo, da parte di politici e non. Chi non ha detto nulla a riguardo è il premier Giuseppe Conte. Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega in Parlamento, hanno detto la loro poco fa. “È assolutamente vergognoso e ingiustificabile che il premier Conte non abbia detto nulla a riguardo” le loro parole: “Il leader dell’opposizione è stato aggredito, si tratta di una scelta politicamente e umanamente imbarazzante“.

Anche Matteo Salvini stesso, questa mattina ad Agorà, ha commentato il silenzio di Conte. “Devo essere sincero: mi ha stupito. Aggredito il leader dell’opposizione e il Presidente del Consiglio non dice nulla a riguardo” ha dichiarato su Rai 3.

