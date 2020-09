Un semplice dessert, facile e veloce. Le mele ripiene con amaretti e uvetta saranno apprezzate da tutti. Vediamo come prepararle

Facili da preparare, veloci e pratiche, le mele ripiene con amaretti ed uvetta sono pronte a soddisfare ogni palato. Gustose, con pochi ingredienti, ma molto buoni, poco calorico per chi, cominciato settembre, vuole tenere una buona linea. È il dessert ideale per chiunque voglia concedersi uno sgarro, senza esagerare. Vediamo come prepararle.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 mele

200 g confettura di mele

100 g uvetta

1 bicchierino di rum

30 g amaretti

1/2 limone (solo succo)

1 cucchiaio di burro

Procedimento per preparare le mele ripiene con amaretti e uvetta

Per cominciare a preparare le mele ripiene con amaretti ed uvetta, iniziare lavando le mele sotto l’acqua corrente, quindi asciugarle con cura con carta da cucina. Tagliarle in orizzontale con un coltello a lama liscia, formando due calotte di diverse dimensioni. Quella con il picciolo deve risultare più piccola dell’altra, perché servirà da coperchio. Togliere dunque il torsolo dalla parte inferiore delle mele e scavare la polpa, lasciandone 4-5 mm attaccati alla buccia, in modo da ottenere una sorta di scodella.

CONSIGLIO: per non far annerire le mele, irroratele con il succo di mezzo limone.

A questo punto, far ammollare l’uvetta nel rum per circa 10 minuti. Tritare finemente la polpa delle mele e metterla in una ciotola con il succo di limone, quindi mescolare. Sbriciolare gli amaretti, scolare e strizzare l’uvetta da aggiungere al ripieno. Unire la confettura e mescolare bene. A questo punto, accendere il forno a 200°C, quindi distribuire gli amaretti sul fondo delle mele.

Riempire le mele con il ripieno usando un cucchiaio e coprire con la calotta superiore, una volta riempite tutte. Ungere una pirofila con un cucchiaio di burro e disporre le mele una accanto all’altra. Bagnare con 1/2 bicchiere d’acqua calda e cuore in forno per 30 minuti.