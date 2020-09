Dopo i rumors degli scorsi giorni, ora l’ufficialità è vicina: presto ci sarà un remake di Prince of Persia. Alcuni leak hanno già mostrato le immagini del titolo che verrà presentato questa sera

Prince of Persia è certamente stata una delle saghe videoludiche maggiormente apprezzate di sempre. Soprattutto su Ps2, il successo raggiunto dal titolo Ubisoft ha avuto pochi eguali. Nel corso degli anni, tantissimi utenti hanno chiesto a gran voce un remake della saga per PS4 e Xbox One.

Sembrava impossibile ma ormai è certo: Prince of Persia tornerà sugli scaffali di tutto il mondo. Come già anticipato da diversi rumors dei giorni scorsi, infatti, Ubisoft ha pensato di accontentare i videogiocatori più nostalgici, regalando loro un titolo che sicuramente andrà a ruba. Si tratterà verosimilmente di “Le Sabbie del Tempo”, uno dei più amati dai fan del videogame.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dune, trailer del film di Villanueve con Chalamet e Momoa – VIDEO

Prince of Persia, arriva il remake: catalogo Amazon e leak

Che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo avrà il suo remake per PS4 e Xbox One è ormai una certezza. Quasi sicuramente, già questa sera verrà presentato ufficialmente, in occasione dell’Ubisoft Forward. A confermare questa notizia ci sono diversi indizi arrivati nel corso delle ultime ore, a partire dal catalogo Amazon Uk. Nel listino, infatti, moltissimi utenti hanno segnalato la presenza del titolo, con un placeholder che colloca l’uscita entro la fine dell’anno.

Ci hanno poi pensato i leaker a spazzare via ogni dubbio. Alcuni screenshot presi dalla Russia mostrano come, probabilmente per sbaglio, sul sito Uplay russo siano comparse le prime immagini del remake. Inoltre, col passare dei minuti sarebbe spuntato anche un banner animato, che mostra le prime immagini del gioco per alcuni istanti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Xbox Series X e Series S, svelati i prezzi in Italia: quanto costeranno