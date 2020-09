Continuano gli NBA Playoffs, con i Raptors che vincono all’OT e forzano Gara 7. Nessun problema per i Clippers che battono i Nuggets e vanno sul 3-1.

Altra serata ricca di sorprese con i NBA Playoffs. Ancora una volta, nella notte sono andate in scena due gare, la sfida ad Est tra Toronto Raptors e Boston Celtics, e la serie ad Ovest tra Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Due partite entusiasmanti, con la prima che ha mostrato il gran cuore dei campioni in carica, mentre la seconda ha messo nuovamente in risalto lo sconfinato talento di Kawhi Leonard.

Partiamo subito dalla sfida tra Boston Celtics e Toronto Raptors. Come anticipato, i canadesi campioni in carica sono duri a morire. Infatti, proprio quando sembrava finita la serie, con l’accesso dei Celtics alle Finali della Eastern Conference, Toronto ha tirato fuori dal cilindro una Gara 6 perfetta.

Dopo aver forzato il tempo supplementare, ancora una volta per i ragazzi di coach Nick Nurse riescono ad avere la meglio, grazie ai 27 punti realizzati nei cinque minuti di overtime. Grande protagonista dell’incontro il solito Kyle Lowry, che ha messo a referto 33 punti con 8 rimbalzi e 6 assist in ben 53 minuti sul parquet.

NBA Playoffs, i Clippers ad un passo dalle Western Conference Finals: serie sul 3-1

Si respira aria di Finali di Conference a Los Angeles. I Lakers infatti sembrano essere superiori ai Rockets, mentre i Los Angeles Clippers, scesi in campo stanotte per Gara 4 contro i Denver Nuggets, sembrano sempre più spediti al prossimo turno. Infatti Kawhi Leonard e compagni hanno avuto ancora una volta la meglio sulla franchigia di Mile High City.

Una gara quasi mai in discussione, con i ragazzi di coach Doc Rivers che hanno conquistato la terza vittoria nella serie con scioltezza. A favorire il successo dei Clippers anche l’inesperienza dei Nuggets. La franchigia del Colorado non sembra ancora pronta per una serie di Finale di Conference, con gli unici segnali positivi che arrivano dai soliti Jamal Murray e Nikola Jokic.

D’altra parte invece, i Clippers si affermano sempre più come contender. Kawhi Leonard sembra avere un solo obiettivo in testa, il terzo titolo NBA con la terza squadra diversa. La stella da San Diego State University, anche stasera ha messo a referto una prova da 30 punti, risultando ancora una volta il faro della squadra.

Degli altri cinque giocatori in doppia cifra dei Clippers, nessuno ha superato quota 15 punti. Così la franchigia Californiana adesso è pronta ad assaggiare le Finali di Conference e chissà forse anche la prima apparizione nelle Finals della sua storia.

