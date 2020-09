La senatrice Monica Cirinnà ha annunciato di volersi candidare a sindaca di Roma in vista delle prossime elezioni: le parole

La senatrice Monica Cirinnà ha deciso di volersi candidare come sindaca di Roma. Prima di farlo dovrà concorrere alle primarie del PD che ancora non si sa quando si svolgeranno. Ai microfoni de La Repubblica ha detto in merito: “A Roma il Pd aspetta un big che non arriverà”. Sul suo obiettivo invece dice di non cercare né poltrone né stipendio. “Reputo pericolosa la caccia fatta nelle segrete stanze al candidato magico, che qualcuno chiama di prima fascia, ritenendo possa essere l’unto dal Signore. Sono una persona libera e quindi intendo correre alle primarie, se ci saranno, per mettermi al servizio di Roma dopo 20 anni passati in consiglio comunale e 7 in Senato”.

Monica Cirinnà, i temi per la campagna elettorale

Monica Cirinnà ha parlato anche già dei temi che, nell’eventualità, proporrebbe per la propria campagna elettorale. Lavoro, sviluppo, visione e futuro. “Siamo mortificato dall’M5S che ha spento Roma e l’ha cancellata da tutti gli eventi internazionali come le Olimpiadi”.

Gli altri candidati per la Cirinnà sono “tutte persone eccellenti che stando facendo enormi lavori e che possiamo solo ringraziare. Ma il messaggio che si manda è devastante perché se poi non trovi il candidato di prima fascia e devi fare le primarie, vuol dire che quelli che si cimentano sono brocchi, seconde scelte. Non esattamente il viatico migliore per riconquistare Roma”.

