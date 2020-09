Piogge da record in India. Solamente nel mese di agosto, secondo quanto riportato dall’Ansa, c’è stato un aumento delle precipitazioni pari al 27%

Situazione sempre più delicata quella che sta vivendo l’India. Oltre all’emergenza Covid – secondo paese al mondo per numero di contagi – a preoccupare sono le forti piogge che stanno colpendo il Paese. Dati decisamente allarmanti quelli che ha riportato l’Ansa.

Solamente ad agosto, si parla di un +27% di precipitazioni rispetto alla media abituale. È il record più alto negli ultimi 44 anni. Stando a quanto riferito dal Dipartimento meteorologico nazionale (IMD), lo scorso mese le precipitazioni sono arrivate ai 32,7 cm, mentre nell’agosto 1976 avevano addirittura raggiunto i 34,8 cm. Tra gli stati più colpiti ci sono Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Telangana e Chhattisgarh Odisha. Principale colpevole di questo fenomeno anomalo è il cambiamento climatico, che sta causando mutazioni ai monsoni del Paese.

India, è record di contagi: oltre 95mila in 24 ore

Oltre al record di piogge nel mese di Agosto, l’India deve continuare ad affrontare un’emergenza Coronavirus mai così seria. Dopo aver superato il Brasile per numero di contagi, nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato un record di nuovi casi: più di 95mila. Il bilancio totale sale così a oltre 4 milioni e mezzo, riporta il ministero della Sanità indiano. Preoccupa anche il numero dei decessi, salito ad un totale di 75mila con i 1172 delle ultime 24 ore.

Anche New Dehli ha purtroppo registrato un nuovo record: 4mila nuovi contagi in un solo giorno, con 20 decessi. In totale, la capitale indiana ha fatto registrare più di 200mila positivi, con oltre 4mila morti. Il governo è al lavoro per rallentare la curva dei contagi il prima possibile.

