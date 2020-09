Sebastian Vettel correrà per l’Aston Martin dalla prossima stagione: il comunicato ufficiale è arrivato dalla stessa scuderia britannica

Dalla prossima stagione Sebastian Vettel correrà per l’Aston Martin in Formula 1. Un segnale importante da parte della scuderia inglese che con il duo Vettel-Stroll vuole, già dal prossimo anno, scalare la classifica del Circus. Un primo segnale di cambiamento si era già avuto nelle scorse ore quanto Sergio Perez aveva annunciato l’addio.

Soddisfazione per il direttore operativo Otmar Szafnauer che ammette: “A Silverstone nessuno sta più nella pelle in vista del 2021. Sebastian Vettel è tra i migliori piloti del mondo ed con lui potremo compiere il passo mancante per riuscire a lottare per le prime posizioni nella Formula 1”.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE — Formula 1 (@F1) September 10, 2020

Aston Martin, ingaggiato Vettel: le parole del tedesco

Sebastian Vettel ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da prossimo pilota dell’Aston Martin: “Sono molto contento di poter condividere finalmente quest’ottima notizia per il mio futuro. Sono molto orgoglioso di annunciare che dal prossimo anno correrò per l’Aston Martin. E’ una nuova sfida con un marchio molto prestigioso. Sono stato già impressionato da ciò che stanno facendo quest’anno e dai possibili miglioramenti per il prossimo”. Sul compagno di squadra dice: “Lawrence Stroll ci mette grande impegno ed energia in F1 e credo che insieme possiamo fare qualcosa di importante. Sono ancora un grande appassionato della F1 e il mio obbiettivo è di correre per prime posizioni in classifica”.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️ Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

