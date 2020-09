Fifa 21, ecco i giocatori più forti del mondo, che avranno un overall altissimo e potranno fare la differenza anche da soli in campo.

Fifa 21 sta per arrivare sul mercato ed è pronto a sconvolgere tutti. Il videogames targato Electronic Arts arriva con il capitolo numero 21 e promette davvero tantissimo ai milioni di videogiocatori che ogni anno competizione e gare a cardiopalma. Tutti si domandano, però, come al solito, quali saranno i giocatori più forti del gioco. Parliamo di quei campioni che si fanno sentire in campo, che da solo sono in grado di cambiare l’andamento del match e di un’intera stagione, che sia online o offline. Tutti sogneranno quei giocatori nelle loro squadre su Fifa Ultimate Team e ovviamente dovranno affrontarli spesso, soprattutto col passare del tempo. I giocatori poi che amano la modalità carriera, dovranno fare i sali mortali e gestire bene il budget della propria squadra per cercare di accaparrarsene qualcuno nella propria squadra.

LEGGI ANCHE —> Prince of Persia, arriva il remake per PS4 e Xbox One: a breve l’annuncio

FIFA 21, ecco i giocatori più forti del gioco: Ronaldo perde punti

Come al solito il duello si ripete: Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, chi sarà il re di questa edizione di Fifa 21. Questa volta a spuntarla è il fuoriclasse argentino, che ha uno spaventoso overall di 93. L’attaccante bianconero della Juventus, invece, in seguito ad un abbassamento del suo punteggio, scende a 93 punti di overall. Al terzo posto troviamo il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski, che con un punteggio di 91 conferma di essere il miglior centravanti “classico” del pianeta. Di seguito i giocatori con l’overall più alto di FIFA 21.

Lionel Messi, Barcellona (93)

Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92)

Robert Lewandowski, Bayern Monaco (91)

Kevin De Bruyne, Manchester City (91)

Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91)

Jan Oblak, Atletico Madrid (91)

Virgil van Dijk, Liverpool (90)

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90)

Mohamed Salah, Liverpool (90)

Sadio Mané, Liverpool (90)

LEGGI ANCHE —> Dune, trailer del film di Villanueve con Chalamet e Momoa – VIDEO