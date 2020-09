Una ricerca condotta da Save The Children afferma che con l’avvento della pandemia e la conseguente crisi che ne è derivata, milioni di bambini rischiano adesso la povertà.

Catastrofico. Questo il termine utilizzato per definire l’impatto che ha avuto il coronavirus nelle zone più povere del mondo. Il report redatto da Save The Children è infatti impietoso in tal senso. Lo studio si chiama “Protect a Generation” e si tratta di un’indagine condotta in 37 paesi su un campione di più di 25 mila bambini e adulti. In questo oltretutto, vengono registrati dei consistenti aumenti del numero di discriminazioni e delle disuguaglianze nel mondo, e un raddoppio delle violenze dentro le mure di casa. In Italia ad esempio, il report prevede che entro la fine dell’anno, più di un milioni di minori potrebbero finire sotto la soglia della povertà assoluta, raddoppiando la cifra registrata nel 2019.

Leggi anche: Coronavirus, stop al vaccino. Un volontario ad Inews24: “Sperimentazione ancora in corso”

Coronavirus, Save The Children: 3 famiglie su 4 hanno perso la loro fonte di reddito

Per quanto riguarda altre statistiche contenute dentro il documento, 3 famiglie su 4 hanno dichiarato di aver perso la loro fonte di reddito e 2 su 3 di non riuscire a sfamare i loro figli. Una situazione semplicemente drammatica. E chi ha scontato di più questa crisi, sono le famiglie che già prima dell’avvento della pandemia si trovavano in una forte condizione di disagio economico. Conseguenze molto pesanti anche per quanto riguarda il settore dell’educazione. Otto bambini su dieci infatti con la chiusura degli istituti scolastici hanno interrotto qualsiasi percorso formativo, e soltanto l’1 per cento dei minori poveri è riuscito ad accedere ad internet per poter utilizzare la didattica a distanza. E sempre nel nostro paese, un genitore su dieci ha dichiarato di non avere soldi a sufficienza per potersi permettere di comprare i libri scolastici.

Leggi anche: Coronavirus, Di Maio: “Non ci sarà un nuovo lockdown totale”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24