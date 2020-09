Il Coronavirus continua a colpire in Serie A, con la positività di un presidente. Secondo alcune indiscrezioni è Aurelio De Laurentiis.

Nella giornata di ieri era uscita la notizia della positività al Coronavirus, di uno dei presidenti di Serie A durante l’assemblea di Lega. Oggi, stando a quanto riportato da “Il Napolista”, si è avuta la conferma che è Aurelio De Laurentiis il presidente positivo al Coronavirus.

Al momento il patron azzurro avrebbe tutti i sintomi e preoccupa soprattutto la polmonite curata nei mesi precedenti. De Laurentiis non sarebbe l’unico positivo della sua famiglia, infatti sarebbe stata diffusa la notizia di un’altra positività nella famiglia del patron azzurro.

Inoltre non si ha la certezza di De Laurentiis come unica positività al Covid. Infatti, il presidente partenopeo potrebbe aver contagiato anche altri numeri uno dei Serie A, durante l’assemblea. Stando ad alcune indiscrezioni, il presidente del Napoli avrebbe assistito all’assemblea senza la mascherina di protezione. Nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie sul caso di positività.



In attesa di certezze, sembrerebbe proprio Aurelio De Laurentiis il presidente positivo al Coronavirus durante l’assemblea di Lega. Una positività che fa paura ad ADL, visto che non è asintomatico e solamente un mese fa si è curato da una forte polmonite. Negli ultimi giorni, il patron azzurro era tornato sulle prime pagine nazionali per le sue accuse contro il premier Conte.

Infatti prima puntò il dito contro il Presidente del Consiglio per la chiusura degli stadi e poi ha addirittura accusato Conte di aver influito sul mercato estivo della società partenopea. Il Coronavirus ha indubbiamente messo in difficoltà tutto il mondo dell’Economia, compreso le società calcistiche, con De Laurentiis che adesso si trova a lottare in primo piano contro la pandemia da Covid-19.

