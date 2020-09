In Portogallo il governo, a seguito dell’incremento dei contagi, ha deciso di emettere delle nuove misure restrittive allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus.

Nuove restrizioni a ridosso dell’anno scolastico. Questa la decisione del governo portoghese allo scopo di prevenire il contenimento del coronavirus dopo i nuovi contagi che si sono verificati nel paese. Queste nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da martedì. Saranno permessi assembramenti fino a un massimo di 10 persone in tutto lo stato, come avviene già nella capitale Lisbona. Non potranno più inoltre essere venduti alcolici dopo le ore 20 e sarà proibito consumarli negli spazi pubblici all’aperto. Il Portogallo ha registrato nella giornata di ieri 646 nuovi casi, il dato più alto dallo scorso Aprile. I nuovi contagi ha riguardato inoltre persone giovani, di un’età compresa tra i 20 e i 39 anni. La maggior parte di questo sono asintomatici. Nel commentare le nuove misure restrittive intraprese dal suo governo, il premier Costa le ha giustificate spiegando che “abbiamo osservato dall’inizio di agosto un aumento sostenuto del numero di nuovi casi”. L’annuncio arriva a ridosso dell’inizio delle lezioni che porteranno circa un milioni di giovanissimi portoghesi a tornare fisicamente in aula. Al momento in Portogallo, una nazione da dieci milioni di abitanti, ha registrato 1.852 morti per coronavirus.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha escluso che in Italia possa verificarsi un nuovo lockdown. Una decisione che oltretutto ribadito è condivisa anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di Maio ha dichiarato infatti che “Anche lui lo ha escluso. Le misure che adotteremo con l’autunno sicuramente dipenderanno dalla responsabilità degli italiani di fronte alla minaccia, ma scarterei provvedimenti drastici”.

