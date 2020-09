Coronavirus, non ci sarà una nuova chiusura totale in caso di peggioramento: lo ribadisce il ministro Luigi Di Maio. Il politico conferma quanto già annunciato dal Premier Conte nei giorni scorsi.

Indipendentemente da quel che succederà nei prossimi mesi sul fronte Covid-19, in Italia non ci sarà una nuova chiusura totale. Dopo averlo assicurato il Premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi, ora arriva anche la conferma di Luigi Di Maio intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io.

Coronavirus, Governo italiano esclude nuovo lockdown

“Escludo un nuovo lockdown totale”, ha infatti annunciato il ministro degli Esteri in diretta. E il politico, in effetti, si riconduce proprio a quanto riferito dal presidente del Consiglio: “Anche lui lo ha escluso. Le misure che adotteremo con l’autunno sicuramente dipenderanno dalla responsabilità degli italiani di fronte alla minaccia, ma scarterei provvedimenti drastici”.

Anche perché l’Italia, nonostante i casi in salita nelle ultime settimane, vive una posizione tranquilla: “Siamo tra gli ultimi paesi europei per numero di contagi. Questo lo dobbiamo agli italiani per la bravura e la responsabilità di questi mesi”, aggiunge di Maio.

Il Bel Paese, dunque, non si rintanerà come accaduto da marzo a maggio: “Faremo qualche sacrificio in più dal punto di vista del distanziamento sociale e della mascherina, ma in cambio non dovremo optare per nuove misure drastiche. Le nostre fatiche saranno ripagate”, conclude il rappresentante del Movimento 5 Stelle.

