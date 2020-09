Violente rivolte sono scoppiate a Bogotà, in Colombia, dopo che un uomo è stato ucciso da un poliziotto con un taser

Nella tarda serata di ieri nella capitale della Colombia, Bogotà, sono scoppiate violente proteste dopo che la polizia ha ucciso un uomo con l’utilizzo di un taser. Le immagini ed i filmati che girano in rete in merito alla questione hanno scioccato una nazione intera ed in queste ore, a causa di ciò, le rivolte si stanno facendo largo anche in altre città del paese. Quanto accaduto riporta alla mente, per certi versi, quanto accaduto in questi mesi con Floyd ed altri negli Stati Uniti. Tale situazione sta tutt’ora tenendo gli USA in subbuglio con continue manifestazioni, spesso sedate con violenza da parte delle autorità.

La vittima in Colomba sarebbe un avvocato di 46 anni, Javier Ordoñez, che nella scena viene sbattuto a terra da due poliziotti in sella alle proprie moto che lo immobilizzano e gli danno ripetute scosse elettriche con il taser. Nella breve clip, di difficile reperimento sul web, l’uomo lo si sente implorare di smettere con le scariche ma gli agenti non gli danno ascolto fin quando il suo cuore cessa di battere.

In questi giorni la Colombia era finita già nell’occhio del ciclone per l’omicidio Luca Andreoli, 39enne italiano, che si era costruito una vita nel paese sudamericano. L’uomo è stato ucciso da rapinatori in cerca di oro.

