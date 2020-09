Un uomo è stato tratto in arresto per aver spacciato, insieme ai figli minorenni, sostanze stupefacenti davanti alle scuole.

È successo a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, in Campania. Qui un uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere dai carabinieri con l’accusa di spaccio e sfruttamento di minori. L’uomo si serviva dei due figli minorenni per spacciare hashish fuori dalla scuole.

L’uomo di 41 anni, originario di Santa Maria a Vico, aveva già dei precedenti. Infatti nel febbraio 2019 era stato fermato in auto con sette stecche di hashish.

Da quel momento la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha fatto partire le indagini e indagare dunque sul caso. Il 41enne, che gestiva in modo illecito dello spaccio, vendeva hashish fuori dalla scuola media Giovanni XXIII di Santa Maria a Vico.

Non solo. L’uomo, secondo le ricostruzioni effettuate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, spacciava anche davanti i cancelli della scuola elementare Francesco Gesuè di San Felice a Cancello.

Il 41enne non lavorava da solo. In alcune circostanze si serviva dell’aiuto dei suoi due figli minorenni per la vendita illegale di stupefacenti.

