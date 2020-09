Calciomercato Juventus, Higuain è in volo proprio in questo momento per raggiungere la sua nuova squadra e firmare con il suo prossimo club.

Gonzalo Higuain è il nome in cima alla lista delle uscite e delle cessioni assolutamente necessarie da fare. Il centravanti argentino è ormai un esubero e la squadra bianconera non vuole investire altro tempo, risorse e soprattutto denaro per tenerlo in squadra. Soprattutto se con la sua cessione si potrebbe inserire nell’attacco juventino il veterano Luis Suarez, che avrebbe anche un ingaggio più basso e quindi più conveniente.

Il calciatore ormai era assolutamente fuori dal progetto tecnico e anche il nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo, ha affermato questa decisione. Proprio il giorno di presentazione, in conferenza stampa, l’ex regista aveva affermato come avesse parlato con Higuain con sincerità. E con molta sincerità era stato deciso di lasciarsi andare, di separarsi, di nuovo.

Calciomercato Juventus, Higuain è in viaggio: sta per firmare

In questo preciso momento Gonzalo Higuain sarebbe in un aereo per andare in America. Il giocatore, riporta calciomercato.com, avrebbe trovato l’intesa con il suo nuovo club, l’Inter Miami. La Juventus gli garantirà una buonuscita di 4 milioni di euro, ovvero metà dello stipendio che avrebbe guadagnato in questa stagione se fosse rimasto a Torino. Non è ancora chiaro l’ingaggio che il centravanti percepirà nella MLS, ma di certo non saranno pochi soldi per convincerlo ad abbandonare l’Europa.

Il calciatore può ancora fare bene nei massimi campionati europei, ma alla fine ha scelto di cambiare tutto, dopo non aver trovato pace e stabilità nell’ultimo triennio tra Juventus, Milan e Chelsea. Il giocatore presto atterrerà in America e ritroverà l’ex compagno di squadra Blasie Matuidi. Nelle prossime ore potrebbe anche esserci l’ufficialità del suo passaggio alla società dell’Inter.

