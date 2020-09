Calciomercato Inter, si fa avanti una nuova pretendente per Brozovic che è finito sulla lista dei principali partenti: i dettagli

L’Inter al momento si ritrova un centrocampo sovraffollato che deve assolutamente sfoltire in questa sessione di mercato, soprattutto se dovesse arrivare un altro elemento come Arturo Vidal dal Barcellona.

Uno dei partenti dovrebbe essere Marcelo Brozovic che dalla dirigenza è stato inquadrato come sacrificabile. Fino a pochi giorni fa si era parlato di un possibile passaggio al Bayern Monaco nell’affare Perisic. Ieri, però, è arrivata l’ufficialità dell’interruzione dei negoziati tra le parti. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, anche il Real Madrid si starebbe interessando al croato. I nerazzurri hanno fissato il prezzo: servono 40 milioni di euro per cederlo. I Blancos, però, non vogliono arrivare a questa cifra anche perché inizialmente avevano annunciato di non procedere con alcun acquisto in questa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE—> Sorpresa Florenzi: va al Paris Saint-Germain! Già stasera sarà in Francia

Calciomercato Inter, gli agenti di Lautaro in Italia

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, gli agenti di Lautaro Martinez sarebbero in Italia per discutere con la dirigenza dell’Inter in merito alla situazione del proprio assistito. Gli argomenti in ballo riguardano il rinnovo del contratto ed un timido interesse del Barcellona che godrà, almeno per un altro anno, della permanenza di Messi. Per meno di 100 milioni non andrà da nessuna parte il Toro, ma i blaugrana insistono nel voler inserire Firpo nella trattativa.

Sempre per quel che riguarda l’attacco, in uscita c’è il giovane Sebastiano Esposito che andrà a fare esperienza in prestito in A o in B. Dopo questa cessione si rifletterà sull’ingaggio di un nuovo attaccante di maggior esperienza da utilizzare come quarto dietro Sanchez, Lautaro e Lukaku. Tramontata da tempo ormai l’idea Dzeko che appare vicinissimo alla Juventus del nuovo tecnico Pirlo.

LEGGI ANCHE—> Formula 1, Vettel all’Aston Martin dalla prossima stagione: il comunicato