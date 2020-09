Calciomercato Inter, cessione ad un passo. Il difensore è pronto a lasciare la squadra di Conte, ma resterà in Serie A. Ecco dove va

Anche l’Inter è pronta ad accelerare per regalare ad Antonio Conte la squadra giusta per puntare allo scudetto. Questa sessione di calciomercato sarà fondamentale, e potrebbe definitivamente spostare gli equilibri della Serie A. Al momento, i nerazzurri hanno già portato a Milano Hakimi e Kolarov.

L’obiettivo principale, al momento, rimane quell’Arturo Vidal tanto caro al tecnico leccese, che andrebbe a rinforzare ulteriormente un reparto che già può contare su giocatori come Barella, Sensi, Brozovic ed Eriksen. Ma Marotta ed Ausilio non stanno lavorando solo per quanto riguarda le entrate. Tra i giocatori inseriti nella lista dei cedibili, ci sono anche alcuni nomi di spessore. Uno di questi è pronto a lasciare e ad accasarsi in un altro club di Serie A.

Calciomercato Inter, Godin vicinissimo al Cagliari: i dettagli

Sembrava fantamercato ma, a quanto pare, l’affare è vicinissimo alla conclusione: Diego Godin vestirà la maglia del Cagliari. Una trattativa che si è evoluta negli ultimi giorni, durante i dialoghi tra Marotta e Giulini per discutere del futuro di Radja Nainggolan. L’esperto difensore uruguaiano era vicino al trasferimento al Rennes, che giocherà la prossima Champions League. Alla fine, però, la volontà del giocatore di restare in Serie A ha avuto la meglio.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il Cagliari sarebbe pronto a prelevare il giocatore a parametro 0, offrendogli però un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Un grande sforzo da parte del presidente Giulini per portare in Sardegna uno dei difensori più esperti della Serie A. Ma anche una grande operazione di calciomercato per l’Inter, che si libera così dell’ingaggio pesante dell’ex Atletico Madrid.

