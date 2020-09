Beirut, nuovo terribile incidente al porto: questa volta si tratta di un incendio che ha spinto all’evacuazione di migliaia di persone. Torna la paura nel Libano.

A poco più di un mese dalla terribile esplosione, il porto di Beirut è teatro di un nuovo spaventoso incidente. Secondo quanto riferisce la stampa nazionale, infatti, questa volta si registra un grosso incidente nella località del Libano.

Beirut, nuovo incidente a un mese dall’esplosione

L’origine del sinistro, come rivelato da un militare, sarebbe un rogo creatosi in un deposito di olio e gomme ma è ancora tutto da verificare a pieno. Nel frattempo grosse colonne di fumo nero si sono alzate sulla località creando il panico generale in memoria anche di quanto vissuto di recente.

L’esercito, per questioni di sicurezza, ha invitato i residenti a evacuare la zona. Il Paese intanto continua a piangere per i morti e per le ferite dell’incidente del 4 agosto. Anche se i fatti andranno ancora approfonditi dalle indagini in corso, le autorità nazionali hanno ordinato l’arresto ai domiciliari per i responsabili del deposito e della sicurezza.

La causa dell’incidente, infatti, è stata associata dal nitrato di ammonio presente in un magazzino durante dei lavori di saltatura su un foro. L’evento ha visto un bilancio drammatico di 220 morti, oltre 7.000 feriti in città e danni ingenti a strutture e abitazioni travolte dall’onda d’urto che ha fatto presto il giro del web.

