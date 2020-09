Svelati i prezzi ufficiali delle nuovissime Xbox Series X e Series S anche in Italia, mentre si aspettano notizie sul finanziamento All Access

Nella giornata di ieri, i fan dell’Xbox sono letteralmente impazziti dopo l’annuncio da parte di Microsoft. La nuova console next-gen del colosso di Bill Gates sarà infatti disponibile in ben due versioni: Xbox Series X e Xbox Series S. La casa di Redmond ha già annunciato anche i prezzi ufficiali di lancio.

Dopo alcune ore, anche in Italia sono arrivate conferme: la versione X costerà 499 euro, la versione S 299 euro. A partire dal prossimo 22 settembre, saranno inoltre aperti i preorder. Sempre all’interno del comunicato ufficiale, poi, è stata annunciata una partnership molto interessante con EA. Grazie a questa, i giochi gratis di EA Play saranno presenti all’interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate. Resta solo da capire se, anche per quanto riguarda l’Italia, sarà disponibile l’Xbox All Access.

Xbox All Access, il programma di finanziamento Microsoft: di cosa si tratta

Una mossa che potrebbe definirsi uno scacco matto da parte di Microsoft nei confronti di Sony. Mentre per quanto riguarda la nuova PlayStation 5 non sono ancora stati svelati i prezzi (ma si parla di almeno 499 euro), le nuove Xbox Series X e Series S saranno alla portata di tutti. Ma ad aver colpito durante la presentazione, è l’annuncio del programma di finanziamento Xbox All Access. Al momento disponibile solo in Danimarca, Finlandia, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Corea del Sud, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, garantisce una serie di vantaggi non da poco.

Pagando la cifra di 24.99 dollari al mese (o meno, in base alla console scelta), sarà possibile avere una Xbox Series S o Series X, un abbonamento gratuito all’Xbox Game Pass Ultimate e il multiplayer gratuito. Inoltre, al termine dei 24 mesi di abbonamento, sarà possibile sostituire la propria console con un modello superiore. Si attendono novità anche per quanto riguarda l’Italia. La console uscirà ufficialmente il prossimo 10 novembre.

