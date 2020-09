In questi giorni la Polizia di Stato avrebbe emesso un comunicato ufficiale per gli utenti di Whatsapp a causa di una nuova truffa che si sta facendo largo nell’app di messaggistica

Whatsapp è l’app di messaggistica leader nel mondo attualmente, ma questo comporta anche continui attacchi da parte di malintenzionati. Le problematiche che più spesso la colpiscono riguardano le truffe. Spesso è accaduto e tutt’ora succede che i delinquenti, una volta beccati utenti ingenui, riescono ad assicurarsi dati personali ed anche belle somme di denaro.

La Polizia di Stato, per dare un freno a questa pratica, in questi giorni avrebbe diramato un comunicato ufficiale per mettere in allerta coloro che usufruiscono di Whatsapp.

Whatsapp, il metodo della truffa che ruba gli account

“Per attivare l’app di Whatsapp sul proprio cellulare è necessario l’inserimento di un codice che viene inviato tramite sms al numero indicato. Grazie a questa procedura – spiega la Polizia di Stato – i cyber criminali riescono a far recapitare alle vittime un sms nel quale viene chiesto di inviare il codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica. Questo meccanismo consente ai malintenzionati di poter attivare l’account su un nuovo dispositivo ed il legittimo proprietario ne perde la proprietà”.

Questo metodo, molto semplice, convincerebbe molto facilmente la vittima ad inviare il codice di autenticazione. Diverse persone, fino ad ora, ci sono cascate e successivamente hanno presentato la denuncia.

