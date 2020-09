I test sierologici sono pronti a sbarcare in farmacia. La decisione arriva dal Ministero della Salute, dopo l’incontro con il mondo della farmacia.

Come previsto dagli esperti virologi, la fine dell’estate ha riportato un aumento esponenziale dei contagi. Numeri che sono sembrati allarmanti, con il bollettino della Protezione Civile che in alcune giornate ha fatto registrare anche 1.500 nuovi contagi. C’è da dire, però, che sono aumentati i controlli, ed in questo mese abbiamo visto non solo un aumento dei nuovi contagi, ma anche un aumento dei tamponi.

Sono diversi i casi registrati nei rientri da località turistiche italiane, come la Sardegna, e straniere come Spagna, Grecia e Malta. Proprio nel caso di Malta, in piena emergenza sanitaria, è stata riportata una movida contro ogni regola e distanziamento sociale. Così la maggior parte dei giovani rientrati in Italia, sono risultati positivi al Covid-19.

Una delle proposte che sta avanzando insistentemente nelle ultime ore, è l’approdo dei test sierologici in Farmacia. L’arrivo nelle farmacie dei test permetterebbe al paese di avere una copertura quasi totale sui reali contagiati in Italia. Andiamo quindi a vedere la proposta che ha avanzato il Ministero della Salute.

Ministero della Salute: “Nelle farmacie i test sierologici approvati dall’Iss e dal Comitato Scientifico”

Per combattere la pandemia da Coronavirus, così, il Ministero della Salute sta cercando di aumentare il tracciamento del virus. La soluzione più probabile al momento è l’approdo dei test sierologici in Farmacia. Test sierologici che saranno approvati sia dall’Istituto Superiore della Sanità, sia dal Comitato Tecnico-Scientifico.

L’indiscrezione arriva direttamente da una nota del dicastero, diffusa al termine dell’incontro tra le rappresentanze del mondo della farmacia ed i farmacisti. Nella nota si legge anche: “Il Ministero della Salute si è impegnato a predisporre dei test sierologici, pronti ad essere effettuati in Farmacia“. Resta da concordare solamente la modalità di svolgimento e come verranno trasmessi i dati, nodo da sciogliere in accordo con le autorità sanitarie.

Intanto nella giornata di ieri, l’ultimo bollettino della Protezione Civile ha fatto registrare 1370 nuovi contagi su 92.403 tamponi, altri 10 decessi e 563 guariti. Preoccupano ancora i focolai che si stanno sviluppando in vari angoli del paese, al termine della stagione estiva.

