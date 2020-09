Nuova scossa di terremoto in Sicilia, stavolta in provincia di Trapani. La forte scossa sismica ha raggiuntoil magnitudo 3.4.

Una nuova scossa sismica ha colpito la Sicilia. Questa volta il terremoto si è registrato in provincia di Trapani. Nell’ultimo anno, sono diverse le scosse di terremoto registrate in Sicilia, anche se solitamente la terra ha tremato sul lato opposto, spesso vicino Messina.

Stavolta la scossa sismica ha avuto il suo epicentro nella piccola cittadina di Salemi, in provincia di Trapani. Il sisma si è registrato intorno alle prime ore del mattino di questo mercoledì 9 settembre. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli che hanno caratterizzato la scossa.

Terremoto Trapani, nuova scossa al mattino: l’epicentro a Salemi

Come abbiamo ampiamente anticipato, l’epicentro del terremoto si è verificato a Salemi, in provincia di Trapani. Il terremoto è avvenuto alle 06:56 del mattino ed è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV).

Come riportano i dati dell’INGV, il terremoto ha raggiunto il magnitudo 3.4 della scala Richter ed ha avuto coordinate geografiche: 37.84 di latitudine e 12.8 longitudine, ad una profondità di 1 km.

Secondo le prime indiscrezioni, non c’è stato alcun danno agli edifici e fortunatamente non è stato riportato nessun ferito in seguito al sisma.

L.P.

