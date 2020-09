In Sudan la situazione è in rapido peggioramento. Le forti piogge stanno aggravando gli allagamenti, e l’Onu ha dichiarato migliaia di sfollati

Il Sudan sta vivendo uno dei periodi più difficili del suo passato recente. Da ormai diverse settimane, fortissime piogge stanno attaccando il paese africano, che sta avendo serie difficoltà a gestire l’emergenza. Secondo quanto dichiarato dall’Onu, la situazione umanitaria è in netto peggioramento.

Il territorio africano, infatti, continua ad essere vittima di fortissimi acquazzoni torrenziali. Quasi la totalità degli stati sudanesi – riporta l’Ansa – sono al momento inondati. Preoccupa anche la salute degli abitanti. Ben mezzo milione di persone, infatti, è stato colpito dalle alluvioni. Gli sfollati hanno superato le migliaia di unità, e sembrano irrimediabilmente destinati a salire ancora. Anche la regione africana del Sahel, sempre a causa delle piogge, si sta inondando a vista d’occhio.

Sudan, da Genova arrivano i banchi dismessi: “Possono essere utilizzati”

Una bellissima iniziativa da parte di Genova. Come promesso dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, infatti, presto tutte le classi avranno i nuovi banchi. Quelli dismessi, però, non finiranno in discarica. L’idea è quella di spedirli a un campo profughi di Mayo, in Sudan. Vista la situazione complicata che il territorio africano sta vivendo, l’idea è quella di aiutare la popolazione dal punto di vista scolastico.

L’iniziativa è partita grazie all’associazione “Music for Peace”. Il presidente Stefano Rebora – riporta Il Fatto Quotidiano – ha parlato di quest’idea. “Vogliamo prendere in mano oggetti che non servono più e utilizzarli diversamente. Appena ho saputo dei banchi dismessi, ho subito contattato il ministero per trovare una soluzione” le sue parole: “In questo modo, faremo tutti bella figura e verranno eliminate le spese di smaltimento“.

