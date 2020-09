In Sri Lanka è accaduto che un politico condannato per omicidio sia entrato in Parlamento grazie al benestare della Corte di Appello. Momenti di tensione con l’opposizione.

In Sri Lanka, un condannato a morte è appena diventato parlamentare. Si tratta di un caso unico nella storia del paese, che farà sicuramente discutere per molto tempo. L’uomo si chiama Premalal Jayasekara ed è un membro del Fronte Popolare dello Sri Lanka. Desta ancora più stupore in questa vicenda, il fatto che il politico sia stato condotto dopo la sua elezione, dal carcere al parlamento. L’uomo era detenuto per un aver ucciso un attivista che faceva parte del partito di opposizione nel 2015. Teoricamente la costituzione della nazione vieta che possa verificarsi un evento del genere. La Corte di Appello però ha chiarito che l’elezione parlamentare di Jayasekara è invece ammissibile in quanto la sua candidatura è stata presentata prima della condanna che ha confermato la sua colpevolezza.

Sri Lanka, proteste dell’opposizione contro la presenza di Jayasekara

Premalal Jayakesara si occupa di politica da più di un ventennio. È entrato in parlamento nel 2001, ricoprendo negli anni ruolo importanti per quanto riguarda le politiche dello sviluppo economico. Si è sempre dichiarato innocente riguardo l’omicidio di cui è stato accusato e in seguito condannato. L’opposizione aveva duramente protestato contro la sua candidatura sostenendo che con un processo di questa gravità in corso, l’uomo non aveva diritto a entrare in parlamento. E difatti la sua presenza alla prima seduta in parlamento ha causato momenti di tensione e proteste. Lo speaker è stato infatti più volte costretto a richiamare l’aula e a ribadire che era stato il tribunale ad autorizzare la sua presenza.

