Samsung ha appena depositato il brevetto per la realizzazione di un display trasparente. Un ulteriore passo per poter utilizzare nel futuro la tecnologia di realtà aumentata.

Samsung ha intenzione di realizzare uno smartphone con un display trasparente. Il brevetto è stato infatti depositato ufficialmente presso l’USPTO. Si tratterebbe di un grosso passa in avanti per poter implementare in seguito la tecnologia di realtà aumentata. Il display trasparente è già stato brevettato e prodotto dall’azienda Xiaomi su una televisione che è già in commercio. Il concetto che sta alla base di questa innovazione, è quello di servirsi di un pannello che non necessita di retroilluminazione.

Come si realizza un display trasparente

Questo viene poi modificato attraverso una matrice RGBW, con un design che lascia una metà trasparente e un’altra che invece ricopre la metà dei pixel. E tramite un effetto lucido si ottiene il risultato desiderato. Ed è proprio su questa base che Samsung vuole brevettare questa tipologia di display. Oltretutto, sembra che nel brevetto depositato non si faccia riferimento solo agli smartphone ma a una vasta gamma di dispositivi elettronici. Non sarà semplice comunque fare in modo che il device non abbia componenti elettroniche da entrambe le parti. Si tratta infatti dell’unico modo possibile per ottenere una trasparenza del display.

