Un primo piatto semplice, fresco e gustoso. Preparare un riso con nocciole e scorza di limone impiegherà poco tempo e sorprenderà tutti

Riso con nocciole e scorza di limone si tratta di un primo piatto semplice, veloce da preparare e con ingredienti di stagione. È quel giusto mix tra piatto goloso e piatto non troppo grasso, visto e considerato che l’estate sta finendo ed è l’ora di porsi a regime in vista della prossima. Una cosa è certa: è un piatto che soddisferà ogni palato. Vediamo come prepararlo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

360 g riso per risotti

2 limoni

2 carote

q.b. prezzemolo

4 cucchiai d’olio exo

40 g nocciole tritate

1 dl panna

sale e pepe

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare una dolcissima torta ai fichi

Procedimento per preparare un gustoso riso con nocciole e scorza di limone

Per preparare un cremosissimo riso con nocciole e scorza di limone, partire mettendo sul fuoco abbondante acqua in una pentola. Non appena raggiunge l’ebollizione, salare e aggiungere il riso fino a cuocerlo piuttosto al dente. Intanto, raschiare le carote e grattugiarle. Grattugiare successivamente anche la scorza dei limoni e mettere tutto in una terrina. Aggiungere dunque il prezzemolo tritato finemente e le nocciole.

LEGGI ANCHE > > > Ricette top: come preparare un delizioso risotto mandorlato

Condire il tutto con del sale, una macinata di pepe secondo i propri gusti, olio e panna. Scolare dunque il riso, rimuovendo quanta più acqua possibile e porlo nella terrina con gli ingredienti precedentemente preparati. A questo punto, mescolare finché il riso sarà ben condito e otterrà una consistenza cremosa.

NON PERDERTI > > > Ricette dolci: come preparare un delizoso budino di mandorle