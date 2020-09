Episodio shock nel carcere di Rebibbia. Un boss ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria staccando il dito a uno di loro e ingoiandolo.

Un episodio persino difficile da commentare per la sua tragicità. È accaduto infatti che nel carcere di rebibbia, un boss di Cosa Nostra abbia aggredito un agente della polizia penitenziaria, staccandogli il dito con un morso e in seguito ingoiandolo. Un vero e proprio atto di cannibalismo che rende giustizia allo spietato e crudele modo di vivere dei boss mafiosi. A compiere questo gesto è stato Giuseppe Fanara, condannato all’ergastolo che si trova da nove anni detenuto in regime di 41-bis. Adesso le forze dell’ordine gli hanno notificato una misura di custodia cautelare accusandolo di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza a pubblico ufficiale. Nulla di tutto questo purtroppo potrà ripagare la vittima di quello che ha perso semplicemente svolgendo il suo lavoro.

Fanara ha aggredito gli agenti durante un controllo in cella

A ricostruire la dinamica della vicenda è stato il giornale “Il Messaggero”. Sembra che Fanara si sia arrabbiato e abbia perso il controllo durante un normale controllo in cella. Nonostante a condurre l’ispezione ci fossero sette agenti della polizia penitenziaria, il boss è riuscito comunque ad aggredirli e a mordere uno di loro staccandogli il dito, che purtroppo non è stato ritrovato in seguito. Ed è questo il motivo per cui gli inquirenti sono convinto che Fanara lo abbia ingoiato. Il Messaggero racconta anche durante la sua follia Fanara abbia inveito contro gli agenti urlando “Vi sgozzo come maiali” agitando un manico della scopa nella sua cella. Ci sono volute circa due ore affinché gli agenti riuscissero a disarmarlo e immobilizzarlo.

