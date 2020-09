Omicidio Colleferro, spuntano nuovi dettagli. Dopo l’interrogatorio di ieri, uno dei 4 ragazzi arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro ha ottenuto gli arresti domiciliari

Il caso relativo all’omicidio di Colleferro continua a far discutere. Willy Monteiro Duarte, ragazzo di 21 anni, è stato ucciso durante una rissa tra la notte di sabato e domenica. Accusati i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Nella giornata di ieri, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia, durante il quale i due fratelli avrebbero dichiarato di non aver toccato la vittima, ma di essere scesi dalla macchina per fare da pacieri e dividere alcuni suoi amici. Francesco Belleggia, invece, ha dichiarato di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy. Dopo l’interrogatorio, il giudice ha concesso a quest’ultimo gli arresti domiciliari, mentre gli altri 3 accusati rimangono in cella.

Omicidio Colleferro, attesa l’autopsia di Willy: i dettagli

Le indagini relative all’omicidio di Willy Monteiro, ucciso a Colleferro tra sabato e domenica, stanno continuando senza sosta. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo della vittima, che potrebbe cambiare l’ipotesi di reato da omicidio preterintenzionale a volontario. Al momento, l’unica certezza che si ha è che gli accusati hanno ammesso la loro presenza in via Oberdan. Nonostante le telecamere di sorveglianza non abbiano ripreso la scena, infatti, un amico di Willy ha immortalato tutto con lo smartphone.

In realtà – riporta Il Fatto Quotidiano – la lite tra i gruppi protagonisti della rissa sarebbe iniziata qualche ora prima del drammatico omicidio. Si pensa che lo scontro sia iniziato dopo alcuni commenti lasciati sotto la foto di una ragazza. Proprio in tal senso, Pincarelli e Belleggia avrebbero poi chiesto aiuto ai fratelli Bianchi per la rissa.

