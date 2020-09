Game Boy, si avvicina il ritorno della celebre console: sarà ecosostenibile

Uno dei videogame più amati di tutti i tempi. Lanciato per la prima volta sul mercato 31 anni fa, il Game Boy tornerà e sarà ecosostenibile.

Il Game Boy, uscito ufficialmente sul mercato nel 1989, è un’icona determinante nella storia dei videogame. Tutti gli amanti dei videogiochi ne hanno posseduto uno e tutti hanno sempre dovuto fare i conti con la durata della batteria.

La celebre console della Nintendo, rilasciata per la prima volta 31 anni fa sta per tornare sul mercato in una progettazione più moderna e con delle modifiche che renderebbero il celebre Game Boy “ecosostenibile”.