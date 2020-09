Svolta nell’azienda d’alta moda italiana Fendi, che affida nelle mani di Kim Jones la collezione donna. Al designer Haute Couture, Prêt-à-porter e Fur Donna.

Rivoluzione nel mondo Fendi, la casa di moda italiana ha deciso di assegnare a Kim Jones le sue collezioni donna. Così Jones diventa il direttore creativo di Haute Couture, Prêt-à-porter e Fur Donna. Ma il designer americano non sarà solo in questa avventura, infatti sarà affiancato da Silvia Venturini Fendi, terza generazione della ricca e potente famiglia dell’alta moda internazionale. Inoltre la stessa Silvia Venturini Fendi continuerà a seguire la Collezione Uomo e Accessori Donna del marchio di lusso italiano.

Allo stesso tempo anche Kim Jones continuerà a mantenere il ruolo di Direttore Artistico per Dior. Nella società d’alta moda europea, però, Jones continuerà a seguire la Collezione Uomo. I primi prodotti disegnati da Jones per Fendi saranno mostrati nella stagione 2021-22, quando la sua collezione pret-a-porter per Fendi sfilerà durante la settimana della moda di Milano.

Fendi, Kim Jones afferma: “Un privilegio far parte di Fendi e continuare il mio lavoro per Dior”

Nelle ultime ore sono arrivate proprio le prime dichiarazioni di Kim Jones in merito al suo nuovo impiego. Infatti, il designer ha affermato che è un privilegio iniziare questa nuova avventura ed allo stesso tempo poter continuare a lavorare per Dior. Jones ci ha poi tenuto a ringraziare Monsieur Arnault, Pietro Beccari, Serge Brunschwig e Silvia Venturini Fendi, ossia i direttori delle due maison di alta moda.

Poi ci ha pensato Silvia Venturini Fendi a dare il benvenuto al designer, nella prestigiosa famiglia della moda internazionale. Da Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo LVMH, arrivano attestati di grande stima, Infatti Arnault ha testimoniato il grande talento di Jones, elogiando la sua capacità di adattarsi ai codici e al patrimonio delle case LVMH , rivisitandoli con audacia ed in chiave moderna.

L.P.

