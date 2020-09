Dune, il trailer del film del visionario regista Villanueve e che riprende quanto scritto nei famosi romanzi del geniale Frank Herbert.

Era il 1965 quando il geniale Frank Herbert scrisse il primo romanzo di Dune, che poi diventerà un intero ciclo con tantissimi libri e volumi. Ne sono nati fumetti, videogames ed ovviamente film. Il primo è stato girato e diretto da Lynch nel lontano 1984. Ora però, le vicende del caldissimo Arrakis torna sul grande schermo con la visione assolutamente peculiare del noto Denis Villeneuve. Già regista di Blade Runner, l’esperto di cinema ha mostrato un’innata confidenza con i temi futuristici ed i personaggi profondi come quelli che vedremo nel suo prossimo lavoro. Il regista, che ha vinto già due Premi Oscar, promette ora un qualcosa di davvero futuristico e incomprensibile, con tante importanti personalità del mondo del cinema sul grande schermo.

LEGGI ANCHE —> Xbox Series X e Series S, svelati i prezzi in Italia: quanto costeranno

Dune, trailer del film di Villanueve con Chalamet e Momoa – VIDEO

Come si vede nel trailer, Dune parte proprio come il famoso romanzo di fantascienza. Il giovanissimo Principe della casata degli Atreids, Paul Atreids, è il protagonista della nostra storia. Il giovane principe è il figlio del Duca Leto Atreids, che è chiamato a gestire un pianeta complicato e rivoltoso come quello di Arrakis. Qui gli interessi della Gilda delle Spezie e degli Harkonnen si scontreranno con la sua casata per i diritti di estrarre il melange, una spezia che porta a chi la assume degli effetti psionici potentissimi. Al centro di tutto intrighi, assassini politici, menzogne e ovviamente la popolazione dei Freman, la gente di Arrakis, che vuole l’indipendenza e riconquistare il proprio pianeta natale, il pianeta degli enormi vermi che spuntano dal deserto e ingoiano intere città. Come si vede nel film, tra i tanti attori famosi, ci sono Thomotheé Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, James Momoa e Dave Bautista. Di seguito il trailer ufficiale.

LEGGI ANCHE —> Singapore, arriva l’Apple Store galleggiante: ispirato al Pantheon di Roma