Coronavirus, arriva Daily Tampon: il nuovo test salivare super rapido

Una scoperta tutta italiana. Non si tratta di un vaccino ma di un nuovo test salivare super rapido. I dettagli.

Importanti novità arrivano sul fronte coronavirus. Non per quel che riguarda la scoperta del vaccino anti-covid, bensì su un nuovo test per scoprire chi è positivo al virus.

La scoperta è tutta italiana. È arrivata un’alternativa ai tamponi e ai test sierologici. È un nuovo test rapido, capace di stabilire in soli tre minuti se si è positivi o meno al coronavirus, attraverso la saliva.

Il nome che è stato affibbiato a questo test è “Daily Tampon”, ed è stato realizzato da un’azienda brianzola di Merate, in provincia di Lecco, in collaborazione con l’università del Sannio.

Il test ha ricevuto sin da subito l’approvazione dal ministero della Salute il quale ne ha già avviato la produzione.

Daily Tampon” funziona come un test di gravidanza. Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti il tampone restituisce il risultato. Si è positivi se compaiono due strisce, negativi una.

Il test è prodotto dall’azienda Allum di Merate e come spiega la titolare, Stefania Magni, a PrimaMerate, è da quarant’anni che questa azienda realizza sistemi di illuminazione.

A gennaio, l’azienda brianzola, stava progettando delle lampade che potessero sanificare gli ambienti dal virus. La progettazione è stata fermata perché questa era un’operazione troppo lunga e onerosa.

Durante il lockdown, dunque dai mesi di marzo a maggio, l’azienda ha studiato in che modo potesse aiutare il Paese a tornare alla normalità nel modo più veloce possibile.

Da qui nasce dunque, insieme a Pasquale Vito, professore di genetica dell’Università degli Studi del Sannio, e allo spin-off universitario Genus Biotech di cui è presidente, questo tampone giornaliero con risultato veloce.

