Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus ha spiegato che l’aumento dei contagi dipende dal fatto che popolazione e governo hanno abbassato la guardia.

Se i contagi sono in aumento nel nostro paese, è anche colpa del fatto che “è stato un errore di tutti noi rilassarci un po’ troppo”. Questa l’opinione di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Ospite della trasmissione “CartaBianca” in onda su Rai3 Arcuri ha dichiarato che con il senno di poi, è stato sbagliato dare alle Regione la possibilità di riaprire così in fretta i locali pubblici. Una valutazione errata di cui adesso iniziamo a scontare le conseguenze. Riguardo invece la ricerca di un vaccino contro il virus, Arcuri ha affermato che “penso che sia possibile un vaccino a novembre, ma siccome non faccio l’indovino non so se sarà a novembre, dicembre o gennaio. Di sicuro la ricerca sul vaccino è ad una fase molto avanzata”. “Gli italiani hanno un rapporto molto particolare con la memoria. Si ricordi che noi abbiamo comunque un numero di contagiati clamorosamente inferiore rispetto ad altri paesi europei, e questo è un merito della nostra società”.

Il commissario ha comunque escluso la possibilità che nel paese si verifichi un nuovo lockdown. Questo però non deve far abbassare la tensione sul fatto che “il virus è ancora tra noi circola e bisogna che tutti si stiano attenti: il virus morirà e verrà sconfitto solo il giorno in cui ci saranno miliardi di dosi di vaccino che potranno essere somministrate ai miliardi di cittadini del mondo che ne hanno bisogno”. Sul tema della riapertura delle scuole, il commissario ha invece spiegato che “Io avrei aperto le scuole dopo le elezioni, il 24 settembre, come faranno alcune regioni. Abbiamo contrattualizzato 2 milioni di banchi tradizionali e 400mila con le rotelle. Abbiamo assicurato che li consegneremo tutti entro la fine di ottobre. Sono già state distribuite le mascherine chirurgiche alle scuole. Chiunque dica alle famiglie che c’è bisogno che acquistino la mascherina dice il falso perché il Governo manda tutti i giorni 11 milioni di mascherine a tutte le scuole. E’ l’unico governo al mondo”.

