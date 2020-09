Calciomercato Juventus, continua il pressing dei bianconeri su Luis Suarez. Intanto, l’attaccante del Barça ha parlato tramite il suo profilo Instagram

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. Il grande obiettivo di Paratici è quello di regalare al neo tecnico bianconero Andrea Pirlo un numero 9 di primissimo livello, al pari di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tra i nomi, ce n’è uno che spicca su tutti: Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona pare essere in uscita dai Blaugrana e si accaserebbe volentieri a Torino. Resta da risolvere il nodo legato al passaporto comunitario.

Intanto, però, anche il giocatore – che fin qui non aveva ancora parlato – si è espresso a riguardo delle ultime voci di mercato. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex giocatore del Liverpool ha pubblicato una foto mentre si allena, allegandoci una didascalia semplice ma sicuramente d’impatto: “Mentre escono le fake news, io rido“. Un messaggio molto pungente, che potrebbe proprio riferirsi al possibile passaggio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, le ultime su Suarez: cosa manca

Nonostante le smentite da parte di Luis Suarez, la Juventus vuole portare l’attaccante a Torino già in questa sessione di calciomercato. Il giocatore deve accordarsi con il Barcellona per la buonuscita, ma dovrebbe liberarsi a zero. I Blaugrana, dal canto loro, hanno già pronto il nome del sostituto: Memphis Depay. L’attaccante del Lione ha trovato l’accordo col club di Leo Messi, e aspetta l’ok da parte della società francese per partire alla volta della Spagna.

Ottime notizie, quindi, per la Juventus. È però vero che queste parole rilasciate da Luis Suarez aggiungono più di qualche dubbio alla buona riuscita dell’affare. In realtà, negli ultimi giorni sono uscite parecchie notizie riguardanti il suo conto, e le “fake news” di cui l’uruguaiano parla potrebbero anche non essere strettamente collegate al suo trasferimento a Torino. Si è infatti parlato anche del passaporto e di un possibile scontro col Barça per il pagamento dell’ultimo anno di contratto.

