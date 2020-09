Calciomercato Juventus. Luis Suarez è l’obiettivo numero uno di questa sessione di mercato, ma la burocrazia è un ostacolo non semplice da superare

La Juventus è pronta per il nuovo colpo di mercato. Luis Suarez, in uscita dal Barcellona, è promesso sposo della Vecchia Signora. Superati tutti gli accordi con la squadra catalana e quelli con il giocatore stesso, ad entrare a gamba tesa nella trattativa è la burocrazia. La squadra bianconera ha terminato gli slot per gli extracomunitari: McKennie (USA) e Arthur (Brasile).

Tutto ciò che il calciatore uruguaiano deve fare per poter approdare in bianconero, è ottenere il passaporto italiano. La moglie di Luis Suarez, Sofia Balbi, ha origini friulane per cui il calciatore uruguaiano dovrà soltanto terminare una serie di questioni burocratiche. Tra queste lo attende l’esame di livello B1, in italiano, per il quale sta studiando assiduamente. Il centravanti blaugrana è motivato a vestire la maglia della Juventus, ad ogni costo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, l’agente di CR7 propone Traoré

Calciomercato Juventus, i tre big al posto di Suarez

Proprio perché la burocrazia è un grosso scoglio da scavalcare, la Juventus si sta preparando un piano B. Stando a quanto raccolto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società bianconera avrebbe già tre nomi in lista. Edin Džeko è sicuramente il primo in lista: lo era fino a prima dell’interesse per Luis Suarez. Il centravanti bosniaco, in forza attualmente alla Roma, è entusiasta dell’interesse della Juventus e sarebbe subito pronto a partire.

Per Álvaro Morata sarebbe un ritorno di fiamma: ha vestito già la maglia bianconera, dal 2014 al 2016. 63 presenze e 27 gol non si dimenticano, quindi sarebbe un’alternativa più che valida. Per finire, Edinson Cavani, svincolato dal PSG è l’ultima alternativa. Qui entrerebbero in ballo le volontà del giocatore che, quando ha lasciato il Napoli ha fermamente ammesso che non avrebbe vestito nessun’altra maglia in Serie A.