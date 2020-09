Calciomercato Inter, Diego Godin dopo una sola stagione è pronto a salutare. Il calciatore, però, potrebbe restare in Serie A

Dopo un solo anno all’Inter, Diego Godin è pronto già a fare le valigie nel corso di questa sessione di mercato. L’uruguaiano non ha convinto Conte, complice anche l’esplosione del giovane Bastoni. Il futuro dell’esperto centrale, però, potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto riferito da ESPN, sono tre i club che lo starebbero monitorando.

In primis il Napoli che, una volta ceduto Koulibaly, dovrà trovare un sostituto all’altezza. C’è poi la Roma che nel frattempo tratta per il ritorno di Smalling ma, ad ora, persistono distanze economiche con il Manchester United. Infine, lo avrebbe richiesto anche Beppe Iachini che vorrebbe affiancarlo a Milenkovic e Pezzella nella difesa a 3. Nel caso in cui andasse in uno di questi club, dovrebbe abbassarsi l’ingaggio rispetto a quello attuale di 4,5 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Vidal ed il Barcellona trovano l’accordo per la rescissione

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, nella notte il Barcellona avrebbe trovato l’accordo con Vidal ed il suo entourage per la risoluzione del contratto. Il cileno nelle prossime ore potrebbe già trovarsi a Milano per limare i dettagli per il passaggio all’Inter.

Una volta perfezionato questo acquisto, i nerazzurri dovranno cedere qualche elemento in un reparto leggermente sovraffollato. I primi due indiziati sono Nainggolan, in cima alla lista dei desideri del Cagliari, e Brozovic. Quest’ultimo a più riprese ha però confermato la sua ferma volontà di restare. Sul groppone rischia di rimanere anche Perisic visto che il Bayern Monaco ha confermato di non volerci puntare.

