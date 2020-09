Berlusconi è intervenuto telefonicamente a un convegno di Forza Italia in Valle D’Aosta, rassicurando sul suo stato di salute e invitandoli a sconfiggere alle urne l’attuale governo.

Una chiamata a sorpresa ai senatori di Forza Italia. Nella serata di ieri, Silvio Berlusconi è intervenuto telefonicamente a un evento del suo partito che si teneva in Valle D’Aosta. L’ex premier ha spiegato di aver dialogato con i candidati governatori e che si sta gradualmente riprendendo dalla malattia. Berlusconi infatti è stato ricoverato cinque giorni fa al San Raffaele di Milano in seguito a un lieve peggioramento dei suoi sintomi. Il cavaliere aveva infatti scoperto alcuni giorni prima di essere positivo al coronavirus. Il suo quadro clinico, come confermato ieri dal bollettino, sembra però in miglioramento e fonti a lui vicine hanno raccontato nei giorni scorsi che il suo umore è sereno nonostante si annoi a stare fermo in una stanza di ospedale. Nel suo discorso ai senatori, Berlusconi ha dichiarato che alle prossime elezioni teme molto il fenomeno dell’astensione e che Forza Italia deve fare il possibile per battere alle urne quello che ha definito come “un governo di incapaci”.

Berlusconi. “Spero di farcela e riuscire a tornare presto”

Per quanto invece riguarda il suo stato di salute, ha affermato che “sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Mi hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta. Spero proprio di farcela e di riuscire a tornare presto”. Un’altra chiamata a sorpresa del cavaliere è arrivata a Anna Maria Bernini, presidentesse del gruppo parlamentari a Palazzo madama durante una riunione di Forza Italia. Anche in questa occasione, Berlusconi ha rassicurato i presenti sulle sue condizioni di salute. In seguito ha incoraggiato i senatori presenti a fare il possibile per presentare un piano di riforme su come utilizzare le risorse del Recovery Fund.

