Questa settimana su "Chi", Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo presentano la nuova edizione del GFVip che partirà dal 14 settembre su Canale 5. "Vi aspetta un cast che non è una polveriera", annuncia Alfonso Signorini "È Apocalypse Now". E "Chi" vi racconta chi sono concorrenti (con tre interviste esclusive) e tutti i segreti del reality più amato della tv. E ancora , si chiude con la pace la telenovela amorosa dell'estate, quella tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tornati mano nella mano dopo la bufera che li ha portati a separarsi in agosto. Anche la sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, sembra chiudere l'estate all'insegna della.tranquillità sentimentale accanto ad Antonino Spinalbese, l'hairstylist che le ha catturato il cuore. Parte la.grande stagione televisiva e uno dei protagonisti sarà Alberto Matano al timone di "La vita in diretta" questa volta da solo, dopo l 'esperienza con Lorella Cuccarini conclusasi in modo burrascoso. "Le polemiche con Lorella? Mi spiace, ma vado oltre. Quest'anno sarò solo, ma ho una squadra fortissima". E da Venezia, gli abiti da sogno (e da incubo) che hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema. Tutto questo e molto di più su @chimagazineit in edicola. #chimagazineit #gfvip #alfonsosignorini #antonellaelia #pupo #belenrodriguez #ceciliarodriguez #ignaziomoser #albertomatano #mostradelcinemavenezia #esclusivo