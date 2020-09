Un utente di Facebook ha deciso di suicidarsi in diretta streaming. Il video è diventato virale su Tik Tok e l’azienda non è ancora riuscita a rimuoverlo.

Tik Tok è alle prese con un problema drammatico che fatica a risolvere. È accaduto infatti che una persona di nome Ronnie McNutt abbia deciso di suicidarsi in diretta Facebook. La piattaforma di Zuckerberg è riuscita prontamente a rimuovere il filmato in questione che però ha iniziato a circolare sul social media cinese di proprietà di ByteDance. Diversi utenti di Tik Tok hanno iniziato a ripubblicarlo e la diffusione è stata così grande che non si è ancora riusciti ad eliminarlo dal social. Tik Tok è stata infatti costretta a pubblicare una nota ufficiale per mettere in guardia gli iscritti spiegando che “i nostri sistemi hanno individuato ed eliminato automaticamente queste clip, che violano le nostre politiche contro i contenuti che mostrano, incitano e glorificano il suicidio,stiamo eliminando gli account che provano ripetutamente a caricare il video. Apprezziamo la collaborazione dei membri della community, che hanno segnalato i contenuti ed intimato gli altri utenti a non condividere il video in rispetto della persona e della sua famiglia”.

Alcune settimane fa il Wall Street Journal ha rivelato che Marck Zuckerberg, il fondatore di facebook, ha svolto un ruolo cruciale nella campagna dell’amministrazione Trump contro Tik Tok. Il Tycoon ha di recente emanato un decreto che obbliga al social media cinese la vendita della partecipazioni in America. Una mossa che alzato ancora di più la tensione con Pechino, che definito questo atto come un vero e proprio tentativo di repressione politica. Secondo il quotidiano americano, vi fu incontro tra Zuckerberg e Trump lo scorso autunno per discutere dei rischi legati alla sicurezza nazionale che il social di proprietà di Byte Dance portava con sé.

