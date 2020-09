Stangata per le famiglie italiane: arriverà a brevissimo. Ad anticiparlo è uno studio di Federconsumatori anticipato all’Adnkronos. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi.

Stangata in arrivo per le famiglie italiane: lo rivela uno studio di Federconsumatori anticipato all’Adnkronos. Al rientro dalle vacanze, infatti, ci sarà una spesa media da 2.593 euro tra settembre e novembre. Sarà dunque un ottobre particolarmente oneroso per tutti i nuclei familiari nostrani, frutto della crisi da Covid-19.

Stangate per le famiglie italiane

A far salire così i conti – svela sempre la federazione – saranno soprattutto le varie imposte in programma, come la tassa sui rifiuti e le diverse bollette che si andranno a sommare nel suddetto periodo che porterà a un aumento complessivo del +3.5% rispetto all’anno precedente.

Potrebbe interessarti anche —-> Assegno unico per i figli a partire da gennaio, cos’è e come funziona

Ma c’è anche dell’altro. Come la ripresa della scuole con tutte le spese annesse e i riscaldamenti invernali, considerando l’aumento esponenziale di smart working dato il periodo delicato. Poi le varie compere alimentari, i controlli medici abituali e tutte le altre spese tradizionali.

La Federconsumatori ha infine stilato una tabella con tutte le voci che porteranno all’annunciata mazzata dei prossimi mesi:

Scuola (libri, dizionari, parte del corredo) 844,20 €

Trasporto da e per la scuola 113,10 €

Bollette (acqua, luce, gas, telefonia) 612,85 €

Tari (seconda rata) 159,50 €

Riscaldamento (prima rata) 238,80 €

Visite e checkup rimandati in primavera-estate 524,90 €

Totale 2.493,35 euro

Leggi anche —-> Turismo, estate da dimenticare per l’Italia: il triste bilancio