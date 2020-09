Per il premier Giuseppe Conte esistono ormai tutte le condizioni per poter garantire una riapertura in sicurezza degli edifici scolastici per la ripresa delle lezioni.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima riapertura delle scuole. Il premier ha innanzitutto ricordato come il suo esecutivo abbia stanziato fino a questo momento oltre sette miliardi per l’istruzione, sottolineando come “abbiamo lavorato tantissimo perché quest’anno veramente si possa garantire a tutti agli studenti un’attività scolastica in piena sicurezza in presenza. I lavori procedono molto bene, stiamo completando gli ultimi interventi, mi sento di poter dire che le criticità per la maggior parte le abbiamo superate”.Conte ha poi difesa pubblicamente la Ministra Azzolina diventata negli ultimi mesi uno dei bersagli preferiti dalle opposizioni per sottolineare l’inadeguatezza del governo.

Scuola, Conte difende Azzolina

Il premier ne ha lodato impegno e dedizione affermando come in tutta l’estate non abbia mai preso un giorno di ferie pur di garantire una riapertura in sicurezza delle scuole. La Lega infatti è intenzionata a intenzionata a presentare una mozione per sfiduciare la Ministra, e in proposito Conte ha dichiarato che “non rispondo del comportamento delle opposizioni, se un partito dell’opposizione ritiene -in un momento del genere, dopo tutti gli sforzi che stiamo facendo, dopo tutti gli investimenti che sono stati fatti- di formalizzare una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’Istruzione che credo non abbia preso neanche un giorno di pausa, per trascorrere un giorno di vacanza, la Lega farebbe bene a chiedersi quando è stata negli anni scorsi al governo, se forse avrebbe dovuto presentare tante mozioni di sfiducia ai propri ministri”.

