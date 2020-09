Russia, attaccata la sede dell’oppositore Alexei Navalny. Due uomini mascherati hanno fatto irruzione e hanno lanciato prodotti chimici contro la folla. In tre sono stati costretti al ricovero.

Russia choc: la sede del candidato oppositore Alexei Navalny è stata attaccata. Come informa la stampa locale, nell’edifico politico a Novosibirsk in Siberia, si è registrato il lancio di alcune fiale scatenando il caos generale.

Russia, attaccata sede Navalny in Siberia

L’oggetto, contente una sostanza chimica tossica, ha portato al malore di tre volontari costretti al ricovero in ospedale. “Non riuscivano a respirare, si sono sentiti male e hanno avutole convulsioni”, ha raccontato Olga Guseva, la project manager di Navalny a Novosibirsk, alla Cnn.

Non sono stati identificati i soggetti che hanno fatto irruzione per alcuni secondi. Questi, entrambi mascherati, si sono presentati davanti a un cinquantina di persone quando “uno ha mantenuto la porta d’ingresso e l’altro la lanciato per terra la boccetta con il liquido”, ha continuato Guseva.

Un altro aggiornamento inquietante dopo il tentativo di avvelenamento verso Alexei Navalny. Il politico, intanto, proprio ieri è uscito dal coma farmacologico in cui era riversato ormai da settimane. “E’ ancora troppo presto per valutare i potenziali effetti a lungo termine del suo grave avvelenamento”, hanno riferito ieri i medici.

